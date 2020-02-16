2020/02/16 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / أكد طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اختتام أعمال مؤتمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تطالب بالالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تطالب بالالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).