2020/02/16 | 15:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان البلاد ستشهد الخميس المقبل تساقط امطار غزيرة على الحدود الجنوبية الشرقية للعراق مما ستسبب سيول باتجاه الكوت والعمارة وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف ان الخرائط والتنبؤات الجوية العالمية تشير الى ان البلاد ستشهد يوم الخميس المقبل أم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("امطار وسيــول" قادمة لــ "العراق" .. في المناطق واليوم المذكور من هذا الاسبوع ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("امطار وسيــول" قادمة لــ "العراق" .. في المناطق واليوم المذكور من هذا الاسبوع ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).