2020/02/16 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن عصام شعبانيمرّ السودان بأزمة اقتصادية ضخمة، ترتبط بهيكل الاقتصاد المتخلف، الذي تبرز أهم سماته في تراجع معدلات الإنتاج، وتخلّف القوى الإنتاجية، وإهدار الموارد البشرية والطبيعية، وتعمقت المشكلات الهيكلية عبر سوء الإدارة وتبعية الاقتصاد ورهانات الخارج، والاعتماد على مصادر ريعية.ومع اتساع الأزمة النقدية من خلال شحّ السيولة، وانخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، والعجز عن توفير اعت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام شعبان حسن - أزمة السودان ووهم المراهنة على التطبيع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عصام شعبان حسن - أزمة السودان ووهم المراهنة على التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).