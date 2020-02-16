2020/02/16 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم رسالة إلى "ثوار" ليبيا بمناسبة العيد التاسع للكارثة تجربة ما يسمى الثورة الليبية أو ثورة فبراير، تبقى خير مثال لتوضيح هذه الهوة الفاصلة بين مطالب الشعب الحقيقية، وبين مطالب البرجوازية التي تصبوا للوصول إلى الحكم عن طريق وبواسطة إستغلال عذاب وأصوات المواطنين.ليبيا دولة كبيرة المساحة قليلة السكان وغنية بالبترول والغاز، استولى عليها ملازم في الجيش سنة 1969 بواسطة إنقلاب عسكري منسوخ عن إنقلاب عبد......

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