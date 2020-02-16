حاكم كريم عطية - سائرون ومقتدى يدفعون العراق ألى الحرب الأهلية

2020/02/16 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية ألى مقتدى الصدر وتحالف وكتلة سائرون أنتم تتحملون ما يجري على الساحة العراقية من تنفيذ مخطط أجرامي لأنهاء أنتفاضة الشعب العراقي الباسلة بتصعيد جرائم قطعانكم من المليشيا المسلحة وبأتباع أخس الوسائل والتي لم يجروء النظام الدكتاتوري على الأقدام على أتباعها لأنهاء خصومه السياسيين بل تجاوزتم على كل القيم والأعراف التي صدعتم رؤسنا بها ليل نهار من قم وأيران حيث يدير قائدكم الدكتاتور الجديد حملته الأيمانية......

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