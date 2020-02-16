الاختطاف يلاحق الايزيديات، هذه المرة ايزيدية سوريا

2020/02/16 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بعد ان خطف تنظيم داعش الالاف من الايزيديات في قضاء شنگال في العراق، يتم الان اختطاف الايزيديات السوريات من قبل الشرائح المسلحة هناك بحجج مختلفة.و في ذلك الاطار، قامت الشرطة العسكرية التابعة للجيش السوري الذي شارك في عملية احتلال الجيش التركي لمدينة عفرين في عام 2018 بخطف فتاة …

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