استقرار العراق وتعزيز التجارة على طاولة مباحثات بارزاني وأوغلو

2020/02/16 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة كوردستان مسعود بارزاني مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأحد تضافر الجهود لاستقرار العراق وتعزيز التبادل التجاري بين أربيل وأنقرة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الجانبين على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لشفق نيوز، أن بارزاني وأوغلو "استعرضا آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة بصورة عامة، كما بحثا في سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا".

وجرى في الاجتماع التأكيد على "أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق والمنطقة عموماً".

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