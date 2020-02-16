ريال مدريد يستغل “مصيبة مانشستر سيتي” ويسعى لاختطاف أبرز لاعبيه

2020/02/16 | 15:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بمتابعة قالت تقارير أوروبية إن ريال مدريد يسعى لاستغلال العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لضم رحيم سترلينج لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وفرض يويفا عقوبة على مانشستر سيتي بمنعه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مقبلين إلى جانب تغريمه 30 مليون يورو […]

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