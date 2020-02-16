رئاسة البرلمان تحذر من سياسة “اللا مبالاة” في التعامل مع ملف مستحقات الشهداء

2020/02/16 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، من استمرار انتهاج سياسة اللا مبالاة التي تتعامل معها بعض الجهات مع ملف مستحقات الشهداء، مهددا برفع دعاوى لكل من يضع العراقيل امام حقوق هذه الشريحة.وقال الكعبي، في بيان تلقته “العهد نيوز” على هامش استقباله رئيس مؤسسة الشهداء الجديد كاظم […]

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