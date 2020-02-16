الشيخ علي يؤكد خروجه لــ

2020/02/16 | 16:02 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اكد اليوم النائب فائق الشيخ علي، السبت، انه سيخرج لمحاربة الميليشيات ويتغررب من اجل العراقيين.

وكتب الشيخ في تغريدة على تويتر، امس، مشكلتي الأزلية أن هناك من لا يفهمني حينما أكتب على الرغم من بساطة ووضوح اللغة التي أستخدمها.



قلت: أخرج لمحاربة الميليشيات حتى أكفرهم بالسماوات السب...

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