فتاة روسية تشترك وتفوز في مسابقة طعام .. وتموت في نهايتها !!

2020/02/16 | 16:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

فازت فتاة روسية بألذ وأشهى مسابقة في موسكو، لكنها دفعت حياتها ثمنا لذلك، عندما اختنقت وهي في الـ23 من عمرها بفطيرة حلويات شهية خلال مسابقة لتناول الفطائر المحشوة بما لذ وطاب.

وقع الحادث يوم أمس السبت في 15 فبراير الجاري بأحد البارات الكائنة وسط موسكو، حيث كانت الفتاة تقضي سهرتها ه...

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