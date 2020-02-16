التخطيط تعلن تراجع معدلات الفقر في العراق

2020/02/16 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الأحد، تراجع نسب الفقر في العراق

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