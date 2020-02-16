2020/02/16 | 16:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: انهاء الاستعدادات المتعلقة بإجراء امتحانات نصف السنة في محافظات الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: انهاء الاستعدادات المتعلقة بإجراء امتحانات نصف السنة في محافظات الجنوب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: انهاء الاستعدادات المتعلقة بإجراء امتحانات نصف السنة في محافظات الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).