الحلبوسي يترأس وفدا [سنياً]و يجتمع مع بارزاني[سراً] في أربيل لبحث تشكيل الحكومة

2020/02/16 | 16:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث تشكيل الحكومة.

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