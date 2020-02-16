السعودية تعلن استعدادها لتصدير الغاز.. هل سيجد العراق بديلًا عن إيران يقيه العقوبات؟

2020/02/16 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة ستصدر الغاز قريباً، وذلك بالتزامن مع التهديد الامريكي للعراق بإيقاف تمديد الاعفاء من استيراد الغاز من ايران.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، اليوم خلال تدشين فعاليات “مؤتمر سابك 2020” والذي يقام في المنطقة الشرقية اليوم الأحد، أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية […]

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