2020/02/16 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف النصر : 72 ساعة لتقديم الحكومة علاوي الى البرلمان

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اكد عضو تحالف النصر حيدر حمادة ان خلال الـ72 ساعة القادمة سيتم تقديم الحكومة محمد توفيق علاوي المؤقتة فيما نوه الى ان طرح الاسماء المرشحة خايته الحرق لا اكثر.

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