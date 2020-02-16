كارثة جديدة تدق أبواب مانشستر سيتي

2020/02/16 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي بات مهددا بسحب لقب البريميرليج الدوري الإنجليزي الذي فاز به 2014 من سجل إنجازاته.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أدان مانشستر سيتي مؤخرًا بمخالفة قانون اللعب المالي النظيف، وقرر معاقبة النادي بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، بالإضافة إلى غرامة مالية 25 مليون […]

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