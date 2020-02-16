2020/02/16 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأحد (16 شباط 2020)، نظيره الإيراني، محمد علي الحكيم، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة التقى نظيره الايراني، وبحثا أهمية أمن الطاقة في الخليج، وبيان حُرّية الملاحة الدولية في مضيق هرمز كما بحثا موعد انعقاد اللجنة العراقيّة-الإيرانية المُشترَكة".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الأحد (16 شباط 2020)، عن ارسال رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية الى هيأة المساءلة والعدالة لتدقيقها.

وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكابين

بغداد اليوم-بغداد

هدد حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد (16 شباط 2020)، بإقامة الدعاوى ضد الأشخاص الذين يضعون ’’المعوقات’’ أمام حقوق الشهداء.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أكدت الناطق باسم وزارة الداخلية،اللواء خالد المحنة، الأحد (16 شباط، 2020) أن قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية.

وقال المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات حفظ ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني أمن طاقة الخليج وحرية الملاحة الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني أمن طاقة الخليج وحرية الملاحة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).