ظريف والحكيم يبحثان التعاون حول التحقيق باغتيال الفريق سليماني

2020/02/16 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الاحد على هامش مؤتمر ميونيخ للامن، بنظيره العراقي "محمد علي الحكيم" واستعرض الجانبان سبل التعاون في مجال ...

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