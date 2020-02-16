وزارة التخطيط تعلن تراجع معدلات الفقر في العراق

2020/02/16 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن تراجع معدلات الفقر في العراق، مبينة ان ذلك جاء بالمقارنة مع ماتم تسجيله عام 2014....

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