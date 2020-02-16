التربية تصدر توضيحاً بشأن إجراء امتحانات نصف السنة

2020/02/16 | 16:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية في محافظات الجنوب والمزمع انطلاقها الاربعاء المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "إدارات المدارس في المحافظات (ميسان ، ذي قار ، المثنى ، الديوانية ، واسط ، بابل ، النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة) ، اكملت كافة الاستعدادات الخاصة لإجراء الامتحانات".

وأضافت، إنهم تمت "تهيئة مطابع خاصة لطبع الأسئلة فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الامنية لتوفير الحماية للمدارس خلال فترة الامتحانات".

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