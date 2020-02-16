محامي الطيار الموقوف: سأقاضي محمد رمضان

2020/02/16 | 16:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن محامي الطيار الموقوف عن العمل لمدة عام، أشرف أبو اليسر، اليوم الأحد، عن عزمه مقاضاة الفنان المصري، محمد رمضان من جديد، لاتهامه بالاستفزاز والسخرية المتكررة من موكله، منذ علمه مقاضاته قضائيا لتعويضه بـ25 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي ألحقها بموكله.

وأوضح المحامي، مجدي حلمي، أن محمد رمضان منذ علمه مقاضاته للحصول على تعويض، وهو يداوم على نشر منشورات عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، "تستفز وتسخر" من موكله، مشيرا إلى أن تلك الأفعال مؤثمة قانونا، وسوف يقاضيه عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وعن الدعوى الحالية المطالبة بالتعويض، والتي ستنظرها المحكمة الاقتصادية، أشار "حلمي" إلى أنه يستند في طلبه التعويض للمادة 178 من قانون الملكية الفكرية، والتي تجرم ما فعله رمضان بحق موكله.

وكان محمد رمضان، شارك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطع مصور جديد، يسخر فيه من أزمته مع الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر، إلا أنه حذفه فيما بعد.

ويظهر "رمضان" في الفيديو المحذوف، داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور الذي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏

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