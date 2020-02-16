بالوثيقة.. الصحة تقرر اعادة ربط دوائرها في المحافظات بالوزارة

2020/02/16 | 16:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الاحد، على وثيقة صادرة من وزارة الصحة، قررت فيها اعادة ربط دوائر الصحة في المحافظات بالوزارة وفقا لقانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بالاقليم رقم (10) لسنة 2018.

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