شاهد: تطبيق الكتروني يطلق تنبيهًا إذا اقتربت من شخص مصاب بـ”كورونا”

2020/02/16 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اطلقت الصين، تطبيقا الكترونيا قد يحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر اصداره تنبيه في حال وجود شخص قريب مصاب بالفيروس، في سياق محاولات مكافحة الوباء.وتسلط التقنية الضوء على مراقبة الصين عن كثب لسكانها، حيث جرى تطوير التطبيق بشكل مشترك بين الإدارات الحكومية في الصين وشركة تشاينا إلكترونيكس جروب التابعة للدولة.[…]

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