طلاب إيران يدعون لمقاطعة الانتخابات

2020/02/16 | 16:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نظم العشرات من الطلاب جامعة "أمير كبير" وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في 21 شباط الجاري.

وردد الطلاب هتافات "الشعب غارق في الفقر وهؤلاء يفكرون في جمع الأصوات"، و"لا للتصويت، نعم لمقاطعة الانتخابات".

كما رفعوا شعارات تذكر بضحايا احتجاجات العام الماضي، وأخرى مناهضة للحرس الثوري تقول "أيها الحرس الثوري أنت قاتلنا"، "لا تقل لي مثير الفتنة أنت مثير الفتنة أيها الظالم"، و"نموت ونأبى المذلة".

وشهدت بداية الحملة الانتخابية في البلاد بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.

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