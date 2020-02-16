تعرف على مركز العراق الجديد في تصنيف فيفا

2020/02/16 | 16:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، مركزاً وحداً في تصنيف الاتحاد لدولي للعبة "فيفا" المقرر صدوره نهاية الأسبوع الحالي.

واحتل منتخب اسود الرافدين، المركز الـ69 في التصنيف الجديد، برصيد 1344 نقطة، بعدم جاء في المركز الـ70 بالتصنيف الأخير الصادر نهاية العام الماضي.

وجاء المنتخب العراقي في المركز السابع آسيوياً، بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.

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