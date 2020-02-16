لجنة برلمانية تؤشر شبهات حول شركة متعاقدة مع الوقف الشيعي

2020/02/16 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية مازن الفيلي يوم الأحد عن شبهات فساد تحول حول شركة متعاقدة مع الوقف الشيعي لاستثمار جامع الرحمن في بغداد.

وقال الفيلي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الشركة المتعاقدة مع ديوان الوقف الشيعي على استثمار ارض جامع الرحمن (شركة ابراج الرخاء ) لم تستكمل إجراءاتها لدى دائرة تسجيل الشركات لحد تاريخ (2/1/2020) وقد تعاقد معها ديوان الوقف الشيعي على استثمار جامع الرحمن قبل استكمالها اجراءات التسجيل أي بتاريخ 9 / 8 /2019 ، إذ خاطب مديرها المفوض هيئة استثمار بغداد بتاريخ 2/1/2020بالكتاب ذي العدد (150) يطلب منها مفاتحة دائرة مسجل الشركات لذلك الغرض".

وأضاف، "سبق ان اصدر رئيس هيئة استثمار بغداد امراً ادارياً بسحب الاجازة الاستثمارية المرقمة (199/2013 ) الممنوحة للمستثمر (شركة عالم الدراية وشركة تلال دفلوبمنت) لبناء برج سكني على قطعة الارض المرقمة (7/187 مقاطعة 20) داوودي ملك خاص ، علماً ان شركة ابراج الرخاء هي ذاتها شركة عالم الدراية وتم تغيير اسمها عام 2015 من شركة عالم الدراية الى شركة ابراج الرخاء".

وتابع بالقول، "ذكرت اسباب لسحب اجازة الاستثمار من تلك الشركتين اللتين اشترى اسهمهما مالك شركة ابراج الرخاء بسبب توقف العمل للعجز المالي للشركة المستثمرة ولعدم التزامها بالتعهد الاستثماري الماخوذ منها وعدم الاستجابة للانذارات الموجة لها من الهيئة ، ولإنتهاء مدة تنفيذ الاستثمار والمدة المعتمدة في منح مشروع اجازة الاستثمار".

وأشار الفيلي إلى أن "رئيس هيئة استثمار بغداد أكد بكتابه الصادر بتاريخ (21/1/2020) الى دائرة تسجيل الشركات الغاء الاجازة الاستثمارية الممنوحة على ذات العقار اعلاه والذي تعود ملكيته لشركة ابراج الرخاء".

وأردف أن "شركتي تلال دفلوبمنت وشركة داماك اللبنانيتين قد باعتا اسمهما الى ( احمد قاسم محمد خلف ) وانعقد مجلس البيع في مقر شركة ابراج الرخاء بتاريخ (13/3/2017)، أي نفس شركة ابراج الرخاء كانت مملوكة لشركة داماك لبنان وشركة تلال دفلوبمنت".

ولفت إلى أن "كتاب وكالة خاصة من قبل زهرة علي حبيب سجواني (اماراتية الجنسية ) توكل بموجبه السيد (ماجد حسين رضا ) للقيام بالبيع والتصرف في اسهم شركة ابراج الرخاء، يشير نفس الكتاب الى ان زهرة سجواني مفوضة عن السيد ( محمد حبيب محمد علي كوكر ) ((عماني الجنسية)) بصفته رئيس مجلس ادارة كل من شركة تلال دفلوبمنت وشركة داماك لبنان اللبنانيتين بصفتهم الشركاء في شركة ابراج الرخاء للاستثمارات العقارية وهي شركة عراقية وقد صدر هذا الكتاب بتاريخ كانون الثاني /2014".

وتابع، "يشير المدير المفوض (ماجد حسين رضا) في كتاب رسمي ان الشركة (ابراج الرخاء) تأسست في (8/10/2015) واسماء المساهمين هي شركة تلال دفلوبمنت وشركة داماك لبنان وان مجموع رأس مالهما هو ثلاثمائة مليون دينار عراقي".

وختم بالقول، "كان المدير المفوض لشركة عالم الدراية التي تم تغيير اسمها الى شركة ابراج الرخاء عام 2015هو( حسين علي سجواني - اماراتي الجنسية -) هو نفسه المستثمر للارض المحيطة بمطار بغداد الدولي في عقد اثار الكثير من الشبهات والمجاملات على حساب المال العام".

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