البورصة تبدأ أسبوعها على خسائر

2020/02/16 | 16:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة في الجلسة الاولى لهذا الاسبوع بنسبة 0.62%.

وجرى خلال الجلسة تداول 3,3 مليار سهم بقيمة 2,4 مليار دينار.

ستة أسهم ضغطت على أداء المؤشر تقدمها أسهم المصرف الوطني بـ9.33% وأسهم الاستثمارات السياحية بـ4.28%.

وارتفعت في جلسة الاحد سبعة أسهم تقدمها مصرف الاستثمار بـ8.33% وأسهم السجاد والمفروشات بـ2.50%.

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