الجديد في قانون هيئة النزاهة ‏

ويتم إيقاف صرف رواتب المكلف بتقديم الذمة المالية اذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المحددة قانونا وللهيئة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بالكسب غير المشروع والكسب غير المشروع هو كل زيادة تزيد على (20%) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات وللهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها ويلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958.
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