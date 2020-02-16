نائب: امريكا تفرض سيطرتها على اكثر من 5 قواعد بالعراق.. هناك ’’تفاصيل مجهولة’’ لا تعلم بها الحكومة

2020/02/16 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الاحد (16 شباط 2020)، بان القوات الامريكية ...





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