زلزال بقوة 5.8 يضرب ايران

2020/02/16 | 16:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء فارس، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة متاخمة لجزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي.

ولم يقدم التقرير أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

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