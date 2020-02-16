2020/02/16 | 16:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، مع نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، عدة قضايا مشتركة بين العراق وايران.وذكر بيان للوزارة تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الوزير محمد علي الحكيم، بحث خلال لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أهمية أمن الطاقة في الخليج".وأضاف ان "الجانبين بحثا حُرّية الملاحة الدولية في مضيق هرمز كما بحثا موعد انعقاد اللجنة العراقيّة الإيرانية المشتركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم وظريف يبحثان حفظ أمن الإمدادات النفطية في الخليج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم وظريف يبحثان حفظ أمن الإمدادات النفطية في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).