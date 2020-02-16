رغم تراجعه الطفيف.. المثنى تحافظ على

2020/02/16 | 16:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن تراجع طفيف في نسب الفقر خلال العامين الماضيين، بالمقارنة مع عام 2014، مشيرة الى ان محافظة المثنى ما زالت تتصدر المحافظات بنسبة الفقر.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى 20% بعد ان سجل 22.5% عام 2014".وبينت ان "هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك محافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، واخرى ارتفعت، وبعضها حافظت على ذات المستوى".واضافت ان "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على ابعاد متعددة من بينها، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء، ووفقا لهذه الابعاد، اطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022".وأوضحت الوزارة ان هذه الاستراتيجية "تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الاستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% في نهاية عام 2013".واستدركت "ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%".وذكرت الوزارة انه "بموجب مسح الفقر لعام 2018، تبين ان محافظة المثنى ما زالت تحتل المركز الاولى باعلى نسبة فقر بلغت 52%".وبحسب بيان الوزارة فقد حلت الديوانية في المرتبة الثانية بنسب فقر بلغت 48% تلتها ميسان بـ45%، ومن بعدها ذي قار 44%، ثم نينوى 37.7%، وديالى 22.5%، وواسط 19%، وصلاح الدين 18%، والأنبار 17%، والبصرة 16%، والنجف 12.5%، وكربلاء 12%، وبابل 11%، وبغداد 10%، ودهوك 8.5%، وكركوك 7.6%، واربيل 6.7%، والسليمانية 4.5%.ويكشف المسح الذي أجرته الوزارة عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية التي تعد المصدر الأساس للثروة النفطية التي تعتمد عليها الدولة العراقية بنسبة تزيد على 90%، في حين سجلت محافظات إقليم كردستان أدنى نسبة فقر على الرغم من قطع حكومة الإقليم رواتب الموظفين لسنوات عدة.

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