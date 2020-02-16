ببيان مشترك.. اجتماع الحلبوسي وبارزاني يخرج بـ6 ضرورات واجب توفرها في الحكومة المقبلة

2020/02/16 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف بيان مشترك لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مخرجات الاجتماع الذي جمع الطرفين اليوم في محافظة اربيل ، فيما شدد البيان على 6 ضرورات واجب توفرها في الحكومة المقبلة.وذكر البيان الذي تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استقبل باررزاني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقد ناقش الاجتماع […]

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