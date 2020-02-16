"الانفلات والتبرج".. غضب من رجل دين بالديوانية هاجم المتظاهرات العراقيات

2020/02/16 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت اتهامات أطلقها رجل دين من محافظة الديوانية ضد المتظاهرات العراقيات، ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين رفضوا التعدي على سمعة الفتيات ومحاولة تشويهها، لمجرد مشاركتهن في تظاهرات شعبية تدعو إلى رحيل الطبقة السياسية ومحاربة الفساد وإنهاء النفوذ الإيراني.

وكان خطيب الجمعة في محافظة الديوانية، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حسن الزاملي اتهم المتظاهرات بأنهن "يدعون الشباب غير المتزوج إلى الجميلات والحسناوات من المتظاهرات" حسب قوله.

وقال الزاملي إن الولايات المتحدة "تدفع الفتيات للتبرج ولأن يكن كاسيات عاريات لدفع الشباب للتظاهر".

وانتقد عراقيون تصريحات الزاملي، معتبرين إنها "اعتراف بقوة الحضور والدور النسوي في هذه التظاهرات.



فيما أثار اتهام الزاملي للولايات المتحدة بالوقوف وراء خروج الفتيات للتظاهر سخرية الناشطين.

وقالت المسعفة رحاب سليم لـ"موقع الحرة" ردا على تصريحات الزاملي "واظبت على حضور التظاهرات وإسعاف الجرحى منذ اليوم الأول، واعتقد أن هذا المكان الأول الذي تكون به تجمعات بشرية بهذا الحجم، ولا تسجل أية حالة تحرش".

وأضافت سليم "المشكلة إنهم لازالوا يريدون حصر دور المرأة بتقديم الإغراء للرجال أو تقديم الخدمات الصحية واللوجستية لهم، ولا يدركون إن المرأة تمتلك دورا كبيرا جدا في دعم الحراك، وفي تقرير مساره أيضا".

وانطلقت، الخميس في بغداد ومحافظات عراقية جنوبية تظاهرات حاشدة نظمتها نساء للتعبير عن دعم الاحتجاجات ورفض حملات التشوية التي طالت النساء المشاركات في التظاهرات المناهضة للحكومة.

تقول المتظاهرة يقين أحمد لـ"موقع الحرة"، إن هذه الاتهامات تزامنت مع التظاهرة النسوية "التي أحرجت الساسة بشكل كبير، لم يكونوا يتوقعون إن المتظاهرات العراقيات يلعبن دورا قياديا ومؤثرا لهذه الدرجة".

وفي بغداد تجمعت مئات النسوة، الخميس، قرب نفق السعدون وتحركن باتجاه ساحة التحرير مركز الاحتجاج في بغداد، ورددن هتافات "صوتج ثورة وليس عورة" و "شلع قلع والكالها وياهم" (شلع قلع والذي قالها معهم) في إشارة لرجل الدين مقتدى الصدر.

واشتهر الزاملي بالتصريحات الجدلية، إذ دعا الأحزاب السياسية العراقية إلى مساندة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و"عدم تركه مكشوف الظهر" في الفترة التي كان فيها المتظاهرون يتعرضون إلى القمع، قبل أن يعلن عبد المهدي استقالته.

وفي تصريح سابق، وصف الزاملي الأعياد المسيحية بأنها "أعياد وثنية" ودعا إلى عدم الاحتفال بها.

وخرج العراقيون في الأول من أكتوبر الماضي في تظاهرات غاضبة ضد السلطة الحاكمة، وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون العراقيون مئات القتلى ونحو 15 ألف جريح، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

وتوسعت مطالب المتظاهرين العراقيين إلى الدعوة لرحيل الطبقة السياسية عن الحكم، وطرد النفوذ الإيراني المتمثل بقيادات سياسية تدين بالولاء لطهران.



حيث يتهم المتظاهرون المليشيات التابعة لإيران بقمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين بالقتل والاختطاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الانفلات والتبرج".. غضب من رجل دين بالديوانية هاجم المتظاهرات العراقيات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الانفلات والتبرج".. غضب من رجل دين بالديوانية هاجم المتظاهرات العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).