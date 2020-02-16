2020/02/16 | 16:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما تم تناقله عبر وسائل اعلامية محلية ومواقع تواصل رسالة باللهجة العامية يقول فيها : هو مو چان فائق دعبول مرشح ساحات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا اختفى “فائق دعبـول” من ساحة التحرير ..؟ ومن هو البــديل الجديد !) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا اختفى “فائق دعبـول” من ساحة التحرير ..؟ ومن هو البــديل الجديد !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).