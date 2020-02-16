ميسي يكتفي بدور «بطل الظل» في برشلونة سيتين

2020/02/16 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني يكتفي بدور «بطل الظل» مع الفريق تحت قيادة المدرب كيكي سيتين

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