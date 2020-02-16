2020/02/16 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوى قضائية وهاشتاج مقاطعة أعماله..الأزمات تلاحق محمد رمضان (المستقلة) – منى شعلان/ ترددت شائعات قوية خلال الساعات الماضية ، تفيد بإلغاء الفقرة الفنية للفنان المصري محمد رمضان ، التي كان من المقرر أن يُحييها على هامش مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك في الإمارات ، يوم 20 فبراير القادم.ومن جانبه قام […]

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