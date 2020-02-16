2020/02/16 | 17:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني نصب تمثال لسليماني في جنوب لبنان وخلفه العلم الفلسطيني ومؤشرا بأصبعه بإتجاه الجليل المحتل؟ وهل قصف قاعدة أمريكية للتحالف في المنطقة الخضراء في بغداد هي “تسخين” او “بداية” […]

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