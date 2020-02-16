التربية تكمل استعداداتها لاجراء الامتحانات في المحافظات الجنوبية

2020/02/16 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، إنهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية في محافظات الجنوب والمزمع انطلاقها يوم الاربعاء الموافق 19 شباط / فبراير الحالي .وقالت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “إدارات المدارس في المحافظات (ميسان ، ذي قار ، المثنى ، الديوانية ، واسط ، […]

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