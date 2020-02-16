“خارطة الفقر” في العراق: جنوب يطفو على النفط و”يئن” من الجوع

2020/02/16 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعنلت وزارة التخطيط، الأحد، تراجع معدلات الفقر في العراق بنسبة محدودة، بحسب مسح أجري أواخر عام 2018، ...

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