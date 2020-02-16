2020/02/16 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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“خارطة الفقر” في العراق: جنوب يطفو على النفط و”يئن” من الجوع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعنلت وزارة التخطيط، الأحد، تراجع معدلات الفقر في العراق بنسبة محدودة، بحسب مسح أجري أواخر عام 2018، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“خارطة الفقر” في العراق: جنوب يطفو على النفط و”يئن” من الجوع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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