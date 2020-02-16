لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار البرلمانية: مخالفات جديدة في عقد الوقف الشيعي مع الشركة المستثمرة لأرض “جامع الرحمن” ببغداد

2020/02/16 | 17:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشفت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية عن مخالفات جديدة في عقد الشركة المستثمرة لارض جامع الرحمن، مؤكدة ان تلك الشركة عليها الكثير من الشبهات وتم سحب اجازتها سابقاً .وذكـر عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، في تصريح صحافي ان … Readmore

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