نصيف تطالب علاوي بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء

2020/02/16 | 17:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] طالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء المكلف بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء بعد أن اتخمت الوزارات والهيئات بالفاسدين والمزورين والفاشلين، مبينة أن مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة ثبت غشه في امتحان الماجستير.

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