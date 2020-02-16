وزير الخارجية وظريف يبحثان أمن الطاقة في الخليج وملاحة هرمز

2020/02/16 | 17:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ألتقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، نظيره الايراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

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