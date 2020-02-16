قرطاسية الصين وخطر انتشار فيروس كورونا في العراق | تقرير

2020/02/16 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

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مع انتشار فيروس كورونا ووصول ضحاياه لأكثر من ألف وخمسمئة في الصين..



تزداد المخاوف من وصوله إلى العراق عبر المواد المستوردة.

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