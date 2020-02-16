مجلس القضاء الأعلى يكشف تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها طالبة جامعية بذبح والدتها في أحد صالونات الحلاقة ببغداد

2020/02/16 | 17:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، تفاصيل تتعلق بالجريمة المروعة التي ارتكبتها فتاة بحق والدتها حين أقدمت على ذبحها في أحد صالونات الحلاقة في بغداد مطلع العام الحالي.وقال المجلس في نشرته الإعلامية إن الفتاة اعترفت أمام القضاء بـ”ذبح” … Readmore

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