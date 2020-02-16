السيد نصر الله: أنصح الشعب العراقي بالحفاظ على الحشد الشعبي لأن أمريكا لا تريد وجوده

2020/02/16 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يشدد على أن “ما سُمي صفقة القرن ليس صفقة بل خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية”، ويرى أن “شعوبنا مدعوة للذهاب الى المواجهة مع رمز الاستكبار المتمثل بالحكومات الأميركية”.قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن الثورة في إيران صمدت رغم كل […]

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