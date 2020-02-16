2020/02/16 | 17:38 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي خالد صدام، الأحد، النظر في قضايا فساد تخص 15 مس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء: نحقق بقضايا فساد تخص 15 مسؤولاً بارزاً.. والأولوية لملف في الداخلية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء: نحقق بقضايا فساد تخص 15 مسؤولاً بارزاً.. والأولوية لملف في الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).