2020/02/16 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصول في جغرافية النزاعات والمصالحة – عبد الرضا سلمان حساني الجغرافية، كما تعلّمنا، هي دراسة أماكن للمدن والدول والقارّات وتفاصيل خطوط الطول والعرض وكذلك علاقة الشعوب مع عوامل البيئةالمحيطة بها وتصميم وتشكيل خرائط توضّح ذلك بضمنها تلك الخاصة بالنماخ والتضاريس وغيرها ضمن تفرّعات متخصّصة.وفي هذا الإلإطار تعدّدت حقول دراسية للجغرافية فشملت الجغرافية الطبيعيّة والسياسيّة […]

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