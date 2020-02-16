2020/02/16 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار الفساد السلبية في التنمية الإقتصادية – حسن الياسري كنا قد تحدثنا في دراسةٍ سابقةٍ عن العلاقة بين الفساد والتنمية الاقتصادية ، وتطرقنا إلى الاتجاه القائل بوجودِ آثارٍ ايجابيةٍ للفساد في عملية التنمية الاقتصادية ، وذَكَرنا الحجج التي يركنُ إليها ، ثم قمنا بردِّها وتفنيدها.أمَّا اليوم فسنتكلم في الاتجاه الآخر القائل بأنَّ الفساد […]

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